後壁泰安宮廟前兩旁休耕農地有4公頃花草。（張美雪提供／劉秀芬台南傳真）

後壁泰安宮廟前兩旁休耕農地有4公頃花草。（張美雪提供／劉秀芬台南傳真）

後壁泰安宮廟前兩旁休耕農地有4公頃花草。（台南市後壁區公所提供／劉秀芬台南傳真）

春節連假第2天，台南陽光露臉，後壁菁寮老街人潮較29日雨天多了1倍，街上也出現許多返鄉民眾採買年貨，不少遊客除了逛老街，也順道到泰安宮花海拍照，在地店家表示，估計遊客還沒破千，應該初一開始人會比較多。

29日連假首日，可能因為下雨，老街遊客並不多，估計不到500人，台南市警察局白河分局派人維護交通秩序，公所員工也到老街宣導防疫措施；30日因天氣放晴，老街遊客增多，但還是比以前的周末人潮少，可能都在準備過年，或是躲疫情沒出門。

後壁區公所表示，自從電影《無米樂》及《俗女養成記》電視劇播出後，菁寮老街一直是後壁代表性的景點，去年《俗女2》播出後，再新起觀光熱潮。新年期間，後壁商圈為迎接春節遊客，特別將劇中陳嘉玲搭乘的老公車借到老街供民眾拍照，並推出消費滿200送摸彩券活動。

除了逛老街，後壁區公所也推薦遊客到泰安宮看花海聽音樂會。後壁泰安宮在後壁區公所的協助下，每年舉辦「苳媽花海節」，今年於廟前兩旁休耕的農地種植4公頃各式花草，初一初二還有花海音樂會。今年泰安宮廟內新安放了重達678.2公的鹽燈，為信徒除煞祛厄賜福，歡迎民眾春節期間前往泰安宮走春參拜。

此外，剛獲得全國社造評鑑第1名頂長社區公園，過年期間也開放參觀，還提供免費咖啡供遊客品嘗；頂長社區的粨面宋江公園對面的田區也有一大片花海，遊客可以把握間前往拍照。