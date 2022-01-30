俄羅斯前往白俄羅斯的火車上，發現了俄羅斯陸軍的BMP-3履帶式步兵戰車，這是俄國相當先進的步兵戰車，發現地點在離烏克蘭邊境僅30公里。同時俄國國防部表示，已派出12輛鎧甲-S(Pantsir-S)機動防空系統，雖然俄國稱這是防禦部署，但是仍使得當地的緊張局勢持續。

防衛世界(Defense World)報導，這批BM-3是在白俄羅斯城市戈梅利(Gomel)附近被發現，數量超過20輛。 BMP-3是多功能步兵戰鬥車，可以安裝

9P162「短號-T」(Kornet-T)雷射導引式反戰車飛彈，它的射程8公里，可對抗主力戰車、裝甲運兵車、碉堡。

而且，短號-T還設計一套自動裝彈系統，儲彈量12枚，而發射管可預放4枚，使BMP-3最多可攜帶16飛彈，成為戰車獵殺者的角色。

鎧甲防空系統是俄羅斯近年相當依重的機動防空系統。(圖/TASS)

另外，俄羅斯在白俄羅斯部署了12 輛鎧甲-S防空系統，同樣是在白俄羅斯被拍攝到，之後得到俄羅斯國防部的證實。

俄羅斯軍方表示，這是邊境安全防衛工作，他們將就近開始戰鬥訓練任務。

鎧甲S是一種飛彈/快砲複合式防空系統，具有12枚57E6防空飛彈，射程20公里，射高15公里。另有2具30公釐快砲，初速2500發/秒。