史上最硬14天教育召集登場，傳出將實施「野地宿營」和現地戰術課程，並不得「訂便當」、「叫外送」。此規定引爆鄉民正反論戰，反對「野地宿營」者質疑「訓練不打靶跑去露營？」支持「野地宿營」者認為「平常露營不是煮得很開心？教召就毛一堆」、「太輕鬆說教召浪費時間，太嚴格又抱怨」；另有人直言，「打仗打到要躲進深山野戰？」「教召比現役還硬」！

新制14天教育召集於今年初正式上路，國防部表示，採局部試行方式，規劃以作戰區為單位，於1至3季，由三軍司令部及後備指揮部，計25個營1萬5仟餘人實施驗證，並於第4季完成試行成效檢討及各項評估，以為後續政策研修及部隊訓練執行之參考依據。

國防部也要求在北中南各作戰區選一教召營，實施野地宿營和現地戰術課程，並不得「訂便當」、「叫外送」，藉此磨練幹部指揮及部隊應處能力。

不過，此最新教召訓練規劃，在PTT引起鄉民正反論戰，反對野宿的網友指出，「全世界嘲笑的訓練方式。都2022了還在教人野炊」、「只能說你們就喜歡選這種政黨啊」、「是沒有錢做子彈讓大家打靶蛤？」、「現役的有要求這樣嗎」、「教召員比四個月軍人訓練更精實」、「訓練不打靶跑去露營」、「場所不是訂在校園、活動中心嗎？野炊個鳥」、「野炊到底能幹嘛」、「可以練槍枝拆解保養射擊跟作戰知識都好啊，野炊真的很莫名」！

支持的網友則表示，「平常露營不是煮得很開心？教召就毛一堆」、「飯都不會煮，還想打仗」、「笑死，哀居（IG）不是一堆露營野炊照」、「掃地油漆踢正步嫌太廢現在野炊又嫌太硬」、「雖然很實用，但憑什麼義務役要廢」、「野炊就唉唉叫」、「太輕鬆說教召浪費時間，太嚴格又抱怨」、「就是這樣才叫當兵」、「大家不是超愛露營的，野炊一下就死人」！

另有人直言，「行軍至7-11不就好了？」、「自己投的自己負責」、「放心，沒人想煮，煮了只會焦」、「菜鳥什麼沒有嘴倒是很秋」、「絕對是找現役的伙房班去煮」、「笑死，還好免招了」、「野戰口糧，罐頭加熱而已啦」、「14天吃口糧比較實際」、「不敢把兵役改長，才做一堆鳥事」、「戰力問題不解決，整天弄後備役幹嘛？」、「打仗打到要躲進深山野戰？」、「替代役領九萬表示」、「教召比現役還硬」、「到時候1985一定被打到燒線」、「一堆閃兵躲替代役的覺青，你敢嘴」、「9萬仔非凡下來試試呀」、「最後還是靠鍵盤打仗」。