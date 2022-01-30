亂搞不戴套，男子收到體檢單GG了！1名男子大學畢業前與好兄弟相約到泰國旅行，他向女友稱是「兄弟之旅」，並承諾絕不會洗泰國浴，回國後他入伍當兵，日前卻收到體檢單「驗出AIDS反應」，最後只好向女友坦承，2人分手收場；不少網友質疑其真實性，因為HIV positive與AIDS不同，且若真患愛滋是可免役的。

網路上先前曾有不少網友討論「男友偷洗泰國浴導致分手」的文章，有名女網友就在Dcard上分享，她與前男友在大二時開始交往，2人感情很好並約定一起出國，結果男友卻臨時反悔稱想要「兄弟之旅」，跟好哥們到泰國去玩，原PO雖失望但也只能同意，她一再問男友的朋友們「會不會洗泰國浴」，對方都說不會。

該女網友說男友回國後去做當兵體檢，男友某日突然吱吱嗚嗚地坦承驗出「AIDS反應」，原來男友真的到泰國洗泰國浴，她最後相當崩潰提出分手。（翻攝自Dcard）

該女網友說，男友當時也向他承諾不會洗泰國浴，說法是「無法接受肉體出軌的」，之後男友回國後去做當兵體檢，某日她與在成功嶺的男友通話，男友突然吱吱嗚嗚地坦承體檢驗出「AIDS反應」，原來男友真的到泰國洗泰國浴，原PO最後相當崩潰提出分手。

該女網友說男友之後再次檢驗，所幸沒有染病，但她已決心分手；其他網友則說「憑甚麼別人要跟你一起承擔得病風險」、「洗了還不戴套，真的很勇敢欸」，不過也有網友認為「HIV positive」與AIDS是不同的」、「愛滋免役好嗎！這篇真實性不高」，原PO則解釋她在意的男友說話，男友當時就是向她稱AIDS。