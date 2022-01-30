劉江淑阿嬤（中）的孫子孫女到活動中心參觀阿嬤作品。（劉秀芬攝）

王嚴轉阿嬤很多產，作品獲得大家讚賞。（劉秀芬攝）

長輩的親友參觀展覽。（劉秀芬攝）

長輩作品都以農村常見事物為內容，貼近生活更容易學習。（劉秀芬攝）

展覽場地也是長輩一起幫忙布置。（劉秀芬攝）

台南市玉井區望明社區長輩學書法、畫畫，經過1年努力，近日起在活動中心舉辦「望明瘋藝術、千歲習墨香」師生書畫聯展，其中年紀最大的劉江淑阿嬤已經94歲，從不認識字到自寫春聯，返鄉過節的子孫看到都非常驚喜，直說阿嬤很厲害。

望明社區發展協會總幹事鄭淑惠表示，社區前年底開始利用樂齡學習課程開辦書法課與畫畫課，很多長輩一開始說，「我不識字，我不會啦。」結果開課後，大家都很配合，兩個小時課程不喊累，還要老師催促起來喝水、走動。

鄭淑惠表示，20多位長輩年齡從94歲到50多歲都有，有的不識字、有的眼睛有白內障、有的受過傷手腳不靈活、有的聽不懂國語，上課時發生很多趣事，有長輩聽力不好，還對老師說，「你說什麼聽不懂，大聲一點」，讓斯文的老師一開始還有點不能適應。

劉江淑阿嬤說，小時候因為戰爭，常常在躲轟炸，沒有念書也不識字，30多歲時要去農會開戶，連自己名字都不會寫，還要別人牽著她的手寫，她到現在還記得旁邊有3個人在笑她；在社區學書法後，她不僅會寫自己名字，還認識很多字，也感謝老師牽著她的手一筆一劃教她。

劉江淑阿嬤生了6男2女，平時子女輪流照顧她，這次過年，家人都陸續返鄉，也紛紛到活動中心欣賞阿嬤的作品，鼓勵阿嬤繼續練習。另外一位85歲王嚴轉阿嬤，學畫畫出興趣，人也變得更開朗，晚上睡不著就起來畫畫，作品多到要開一個專區，家人30日也一起來觀展。

「這麼醜不要掛出來啦」，望明社區的長輩很可愛，本來聽到社區要辦成果展，覺得作品不美不好意思掛出來，但展覽布置好後，自己又欣賞起來，「看起來真的不錯」，也要親友小孩來觀賞。

鄭淑惠說，社區開課目的就是要長輩從各種課程學習中健康快樂，舉辦成果展也是希望子女返鄉後來看看長輩在家鄉的生活，在社區朋友陪伴下過得健康開心，子女也才能在外放心為生活打拚。