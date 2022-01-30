臺北憲兵隊與警調單位攜手破獲不法案件，成果豐碩。（臺北憲兵隊提供）

憲兵隊調查官搜獲不法槍械。（臺北憲兵隊提供）

憲兵肩負司法警察職責，配合政府打擊不法犯罪，不遺餘力，臺北憲兵隊民國110年執行緝毒及肅槍等不法類案41件，不僅有效防範毒品危害國人健康，對維護社會秩序與部隊純淨，貢獻卓著。

根據《軍聞社》報導，臺北憲兵隊隊長胡上校表示，每一件刑事案件都是憲兵隊調查官從刑案線索中，抽絲剝繭，掌握犯罪事證，配合警調單位共同查緝才能順利破獲不法。尤其，槍跟毒往往密不可分，因此在查緝毒品案件的過程中，潛藏著更大的風險，他於每次任務研討時，總會一再提醒同仁務必注意自己的人身安危，這也是他在攻堅現場時，最重視的一件事。

關於調查人員的培養與訓練，胡上校指出，新進調查人員會在接受憲訓中心等單位的相關課程後，再由資深調查官指導實務工作的細節，同時，憲兵隊也會邀請警調單位安排專業師資實施講座，分享辦案經驗，使憲兵隊的調查工作更臻完善、安全。

胡上校強調，毒品不僅影響個人健康，更甚者會導致家破人亡，對國家社會乃至個人家庭危害甚鉅，憲兵身為政府團隊的一分子，肩負保國衛民的責任，執行緝毒、肅槍工作責無旁貸，他也以執行刑事調查工作為榮，未來，他將持續與憲兵隊同仁堅守在反毒最前線，與警調、海巡等單位攜手合作，依「拒毒於境外，截毒於關口」原則，守護國人遠離毒品危害。