北京市衛健委副主任、新聞發言人李昂30日在疫情防控發佈會說明，北京市即日起將豐台區玉泉營街道萬柳園社區、豐台區新村街道怡海花園社區、豐台區玉泉營街道黃土崗村等3地定為高風險地區。截至目前，北京市有高風險地區3個，中風險地區7個，全市其它地區均為低風險地區。
據中新網引述李昂表示，截至2022年1月30日下午4點，北京市豐台區玉泉營街道萬柳園社區（含1月22日定為高風險地區的豐台區玉泉營街道萬柳園社區），近14天累計報告29例本土確診病例；豐台區新村街道怡海花園社區（含1月23日定為中風險地區的豐台區新村街道怡海花園恒豐園）近14天累計報告7例本土確診病例，再加上豐台區玉泉營街道黃土崗村近14天累計6例本土確診病例。
因此，經北京市疾控中心評估，即日起將豐台區玉泉營街道萬柳園社區、豐台區新村街道怡海花園社區、豐台區玉泉營街道黃土崗村定為高風險地區。
另外北京的中風險地區則有7個，包含朝陽區安貞街道安貞里社區安貞里三區4號樓、豐台區南苑街道南庭新苑北區、玉泉營街道億朋苑一區、玉泉營街道萬柳西園社區、王佐鎮翡翠山社區，房山區長陽鎮北廣陽城大街8號，大興區西紅門鎮宏福園社區等地。
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