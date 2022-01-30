全能天后楊丞琳近日大秀各種「反差萌」，除了上節目難得穿上白紗亮相外，日前還「居家曬素顏」，讓粉絲看見不施脂粉也美麗的楊丞琳。她日前亮相大陸節目《閃光的樂隊》，新一集以「Disco」復古造型登場，鮮綠色白花襯衫配珠片裙，再加上波浪短髮並戴上頭箍，相當有夯台劇《華燈初上》風格；楊丞琳這兩天連續分享這款造型，許多網友反映她可以去劇中的「光」酒店上班，她也發文請粉絲幫她想「花名」。

楊丞琳近日亮相大陸節目《閃光的樂隊》，她在新一集以「Disco」復古造型登場，鮮綠色白花襯衫配珠片裙，再加上波浪短髮並戴上頭箍，即時驚艷全場。不少網民都大讚楊丞琳「神駕馭」懷舊風，更有網友說她簡直可以亂入夯台劇《華燈初上》，飾演其中一位酒店小姐。

楊丞琳昨(29)日在IG發美照寫道：「復古Disco女郎在此。蛋捲瀏海加髮帶和墊肩襯衫配亮片裙及厚底高跟鞋，很好！舞台造型到位。今晚的公演，因賽制，我們擴大樂隊再增加一人。樂隊新名字叫『J-Young²』，這次的主題是『不emo』，也就是甩掉不開心，而我真的玩得很開心～期待晚上的播出喔」；網友看了她的亮麗新造型及吐舌可愛表情，當即眼刷一排愛心說：「好想叫妳一聲蕊妮(Rainie)媽媽～」

楊丞琳今(30)日再發同款造型的黑白照片並說：「好好好！一堆人覺得我可以去光上班，那你們要跟老闆推薦我啊！是不是？！幫我取個適合的小名吧！要可以吸引客人的，好記、好唸的那種喔～」林心如當即眼冒愛心回說：「是復古名伶」；網友也回說：「就蕊妮媽媽了！」、「琳達（LINda）、達琳（DarLINg）、或是單純的琳（LIN）都好適合琳哈哈」、「琳醬」、「蕊妮媽媽，妳去上班那我就要去當客人之一」。

兩則貼文之間，楊丞琳則分享了她這次演出的影片，並說：「雖然我最早期的作品，風格都挺可愛甜美的，但我想要一直不斷地嘗試各種各樣的音樂類型，尤其是近十年的我，風格已經變得與『甜心』非常不相似了。所以我覺得，或許這就是組隊的力量吧，把喜愛不同曲風的人聚在一起，彼此通過交流，漸漸發現新的音樂世界。」她表演歌曲《霓虹甜心》非常開心，並謙虛說希望自己能為表演帶來錦上添「葉」的效果。