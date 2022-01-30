今年11月26日將舉行縣市長、縣市議員選舉，各政黨也都積極展開布局。根據一份最新民調顯示，在台北市的6個議員選區當中，各區議員好感度的前三名，大多是綠營議員或者政壇新人。其中，國民黨台北市議員李明賢更以23.25%的好感度拿下選區第一，並居全市之冠。

根據《菱傳媒》今天(30日)公布的台北市議員好感度民調顯示，在台北市議員第一選區(北投、士林)，無黨籍議員黃郁芬以13.8％好感度拔得頭籌，第二名則是民進黨籍議員鍾佩玲（12.4％），國民黨籍議員張斯綱則以9.4%好感度位居該區第三。

在第二選區（內湖、南港），國民黨籍議員李明賢以23.25%的好感度居冠，第二名則是同黨議員游淑慧，好感度為17.16%；民進黨籍議員李建昌則以15.13％拿下該選區的第三名。《菱傳媒》指出，李明賢除在選區內拿下最高好感度，也是六個選區中好感度唯一突破20%的議員。

第三選區（松山、信義），前三名分別是民進黨籍議員許淑華（12.38％）、無黨籍議員邱威傑（11.05％）以及國民黨籍議員徐巧芯(10.17％)；第四選區（中山、大同）則由民進黨籍議員王世堅以19.22%好感度居冠，第二名是無黨籍議員林亮君（18.17％），第三名則是民進黨籍議員陳怡君（16.75％）。

在第五選區（中正、萬華）的部分，民進黨籍議員吳沛憶以18.11%好感度居冠，無黨籍議員徐立信以17.95%好感度居次，民進黨籍議員劉耀仁則以15.06%好感度位列第三。

值得注意的是，在藍營優勢的第六選區（大安、文山）當中，拿下第一名的卻是社會民主黨的苗博雅（15.3％），其次才是國民黨籍議員羅智強（13.9％）與民進黨籍議員簡舒培（12.3％）。