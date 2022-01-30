桃園西堤、錢都傳播鏈造成多人接連確診，因此不少餐飲店家也加強防疫，就怕疫情影響生意，有網友目擊一間早餐店要求內用須出示疫苗接種證明，且沒打2劑疫苗要坐到戶外區，讓顧客當場不滿揚言走人，店家處置方式也引起熱議。

原PO在PTT八卦板發文表示，自己到連鎖早餐店內用，目擊有一組客人想要進店用餐，但被店員告知須出示接種證明，發現其中一位老人因為只打一劑疫苗，因此詢問他要不要改去坐外面的桌子，結果另一名同行女生不滿回嗆「這樣我們就換家吃」，讓原PO好奇餐廳防疫惹惱顧客的案例常見嗎？

不少網友紛紛支持店家做法，「不打就去吃自己啊？上啥餐廳？」、「我覺得店家這樣保護自己也保護其他用餐客人很好」、「店家就不想接待沒打疫苗的客人」、「廢話，是想當赤鬼2號逆，寧可不賺」、「少幾組客人or停業幾天，想也知道選哪個」、「沒打的可以外帶，又不是把你關在家餓死」。

另一派網友則是認為如果防疫優先，乾脆別開放內用，「你店家是用哪一條法令禁止人家內用？」、「歧視沒打疫苗的」、「那就不要內用吧」、「這應該是家人吧，鐵定無法拆散的」、「有在看接種證明的店家很少吧，我每餐都內用也沒被問過」。

台北市長柯文哲28日宣布實施2.5級警戒餐飲指引，呼籲餐廳員工須打滿疫苗，沒接種或只打1劑疫苗的民眾，別製造他人麻煩又害己，建議外帶、叫外送或在包廂用餐，但現階段只是「呼籲」還不會強制執行。