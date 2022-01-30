這同事背景真夠硬，1句話讓她年終少7萬！1名女網友在私人企業上班，因為公司是家族企業，老闆的女兒就是她的同事，日前老闆公布年終獎金數目，該同事卻直接問父親「為什麼她的獎金能跟我的差不多？」女網友日後收到獎金，數目整整少了7萬，讓她傻眼至極；其他網友則嘆這就是在家族企業工作的悲哀。

該網友在Dcard上發文表示，她有1名同事是公司老闆的女兒，而公司因為是小公司，獎金制度都是老闆口頭說的算，對方時常想改就改，但她都相信公司不會虧待她，日前公司公布年終獎金金額後，老闆突然笑笑地對她說「女兒一直問我，為什麼你的獎金能跟她的差不多？」

女網友同事是老闆女兒，日前老闆公布年終獎金數目，該同事卻直接問父親「為什麼她的獎金能跟我的差不多？」女網友日後收到獎金，數目整整少了7萬。（翻攝自Dcard）

該網友說，老闆當下講那句話她沒有多想，沒想到等到日後獎金真的發下時，卻驚覺比原本的數目「少了7萬」，而老闆完全沒有跟她解釋原因，2人互動就像平常一樣，她事後發文「我能體諒護女兒的心態，但是公司員工該有的權益怎麼能不當作一回事呢？」並詢問網友是不是該離職？

網友則回應，「沒制度又家族企業就是這樣，現在老闆的女兒講個話，你的獎金就能少，等以後他女兒變成你老闆，你就準備走路了」、「在你生活費不缺的情況下，關於工作，我一律建議離職」、「家族企業本來就是這樣，要習慣」、「有夠瞎，老闆女兒不能乖乖在家當公主嗎」、「有本事就額外加他女兒的啊，幹嘛扣員工的」。