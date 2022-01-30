美股過去一周走勢如同過山車，道瓊工業平均指數震盪千點，標普500指數也創2020 年 9 月以來最大跌勢，終於在蘋果開出亮眼財報，以及財測中提及供應鏈瓶頸有望在未來舒緩等利多帶動下，美股終於在周五(28日)拉高收紅。不過，許多分析師仍然相當擔憂，未來美股的震盪只會加劇，隨著美國聯準會(Fed)大幅度調整貨幣政策，將形成一場劇烈的拉鋸戰。

據《CNBC》報導，每當指數大幅修正之際，散戶大幅度調整投資組合的情況並不少見，CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall指出，這是一場拉鋸戰，波動如同血壓一樣上升或下降，害怕、焦慮、緊張和不確定都是情緒，首先受到打擊的是這些高估值股票，然後蔓延至整個成長股以及科技股，然後在本月擴散到整個市場的恐慌殺盤。

Ironsides Macroeconomics 研究主管 Barry Knapp 說，Fed在經濟復甦階段，釋出貨幣工具支撐，讓所有的投資面臨難以想見的一帆風順，這就是去年的狀況，但是Fed不該讓該現象持續那麼久，這在經濟周期也是很難發生的事情，這也成為Fed開始對貨幣政策轉向，市場反應如此劇烈的原因。最新FOMC會議結束後，Fed主席鮑爾表示，為壓抑過熱的通膨表現，不排除連續升息的可能，今年升息可能達到4次，甚至市場預期將升息5次之上。

State Street Global Advisors首席投資策略師Michael Arone表示，投資人意識到，未來美國企業營運表現不會如之前那麼強勁。從Refinitiv 數據顯示，到目前為止，超過77%在2021年第四季營運表現超乎預期，平均比預期收益高出4%，遠低於過去4個季度平均水準16%，但是長期的預測水準如同先前。

投資人正在面臨這段過渡期，這將對市場造成額外的波動，但與此同時，經濟持續成長，企業收益仍相當不錯，這足以在貨幣、財政政策轉向後支撐整體表現。

根據統計，標普500指數下跌5%以上的平均時間為104天，但在2021年9月下跌5%之前，持續了293個日曆日，上次美股在2020 年 9 月至 2020 年 11 月期間下跌超過5%。

富國銀行財富和投資管理首席投資長 Darrell Cronk表示，市場隨後可能會反彈 4% 至 7%，通常代表股市真正低點，之後可能還會出現另外 10%、15%，從2011年、2018年甚至是2020年都是，這時候投資人只需要稍微謹慎一點，因為在這種類型的修正中，低點可能還沒有出現。

分析師認為，下周應該關注企業2021年第四季財報，包括Alphabet、 亞馬遜和埃克森美孚等主要美企，還有下周五的非農報告，將反應Omicron疫情影響程度，還要持續觀察製造業和服務業數據表現，甚至是勞動力市場若出現疲軟，Fed是否有機會放緩緊縮貨幣政策的機會？