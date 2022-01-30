農曆春節是闔家團圓的日子，家裡會準備超級豐盛的菜餚，在除夕夜全家人聚在一起吃年夜飯，有網友就好奇，大家過年最不想看到、吃到的年菜會是哪一道？貼文引起討論，綜觀網友留言，大家最不喜歡的年菜分別是長年菜以及佛跳牆。

一名網友在PTT上發文表示，農曆新年快要到了，相信大家的家裡還是會圍爐吃年菜的，於是原PO感到好奇，大家過年最不想看到、最不想吃到的「年菜」會是哪一道？

原PO提出自己的看法，基本上只要長年菜不要有，其他的哪怕是肥肉或是紅蘿蔔、苦瓜、芋頭那些挑食的人不喜歡吃的，原PO覺得都還可以，原PO還在文末強調，「但長年菜真的不要，長年菜是我認知裡面最難吃的菜」。

貼文引起共鳴，好多人對長年菜很排斥，「看標題就立刻想到長年菜」、「長年菜沒有之一」、「古代到底是誰在吃長年菜這種苦到不行的菜？」、「明明能把長年菜煮的好吃卻偏偏要用最難吃的方式煮」。其他也有許多網友不喜歡佛跳牆，「有芋頭的佛跳牆，整個佛跳牆都有芋頭味還稠稠的」、「佛跳牆，那個湯越熬越濃好可怕」、「佛跳牆，毀滅食物的一道菜」、「佛跳牆呀，每家過年尾牙都有，吃到怕」。