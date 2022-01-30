合歡山是旅遊熱點，遊客不絕於途，卻也衍生許多迷航、緊急救護問題，仁愛警分局員警不僅疏導交通，還要救護罹患高山症等各種患者；因為必須執行雪地勤務及救援，加裝鐵鏈更成為員警必備技能。

仁愛警分局翠峰派出所，是距離合歡山最近的警務單位，即使是春節假期，留守員警仍忙得不可開交，如果遇上雪地勤務，還要忍受酷寒守護民眾安全；因為很多民眾追雪，沒有 雪鏈就貿然上山，導致受困雪地道路，因此，警方還必須具備加裝汽車雪鏈的技能。

全國公路最高點武嶺海拔3275公尺，合歡山冬季下雪時，遊客衝上山，未準備雪鏈或登山裝備，汽車打滑撞護欄、拋錨「刁車」，罹患高山症狀況不斷，就由員警肩負第一線搶救任務。

仁愛鄉面積遼闊，產業道路繁多，經常有民眾依衛星導航行駛，卻開到不知身在何方而求救。也由於仁愛鄉山高路遠，很多部落距離位於霧社的仁愛消防分隊，車程都超過1小時，當地居民身體不適要緊急就醫時，最先想到的就是找警察。

仁愛警分局指出，雪季期間，每天接到詢問雪況的電話超過200通；雪地勤務更是繁忙，除了翠峰派出所編制警員，還要調派人員上山，冬季在合歡山值勤的辛苦，只有員警最清楚。

翠峰派出所長張勝華說，雪地寒意最容易從腳底竄上身體，因此，同仁們將藍白拖鞋剪成鞋墊，放進雨鞋內，再加上衛生棉吸收水氣抵擋酷寒，那是在惡劣天候中生活，因應環境變化想出的絕招。