春節期間，法務部矯正機關持續嚴守防疫要求，執行各項防疫措施，為了滿足受刑人家屬年節的探視需求，並考量使收容人於春節長假仍能感受家人之無限溫情，部長蔡清祥指示矯正機關在做好防疫措施前提下，妥為辦理家屬接見探視事宜，以安定囚情。

矯正機關於1月31日農曆除夕、2月3日大年初三及2月6日大年初六，指定時段開放辦理接見、送入飲食等事項，以緩解收容人及其家屬間思念之情。另為確保防堵疫情於圍牆之外，接見仍採隔窗、隔板的方式辦理，並請申辦民眾仍應遵守全程配戴口罩、實聯制、禁止飲食及測量體溫等防疫措施，矯正機關亦將加強工作人員之安全防護及環境清消，以維護接見民眾、收容人及矯正人員之防疫安全。

另外，面對9天春節連假，蔡清祥也叮嚀矯正署同仁對收容人之醫療照顧服務不打烊，收容人如有病痛，矯正機關都會安排妥適的醫療照顧，對於罹患心血管疾病及其他慢性疾病收容人之身體狀況，要加強注意身心障礙收容人之生活起居，讓收容人就算在監所內過年，也能感受到完善的醫療照顧及溫暖的關懷。