警界點子王出招，黃偉哲小年夜與全市員警視訊圍爐。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲30日晚間在台南市警察局長方仰寧陪同下，趁小年夜到市警5分局，首次透過視訊與全市基層警員吃團圓飯，營造市長體恤基層警的「粉紅泡泡」，這次市長與全市警員圍爐的構想，來自被警界稱為「點子王」的台南市警局督察長周煥興。

周煥興任職台北市大安警分局長時，曾在中秋節前夕在準備贈送基層員警的文旦上，請人都畫下每位基層警員的人像，成為每顆都獨一無二的「臉譜柚」，收到柚子的基層警員都感到驚喜暖心，打響他「點子王」的稱號。

周煥興甫從苗栗縣警局長調任台南市警察局督察長，小年夜再度「出招」，建議台南市警察局長方仰寧與黃偉哲一起透過視訊與無線電發話，與全市基層警來場溫馨圍爐宴，打造體恤基層的「粉紅泡泡」。

黃偉哲感謝全市4000多位員警一起犧牲努力，在重要節日維護治安與交通，讓市民安度新年假期。他用無線電向市區6家警分局參與圍爐警員表達恭賀新年快樂，大家一起揮舞黃偉哲事前致贈的紅包，各警分局以無線電回覆，各以中文、英文與日文的活潑方式表達感謝。

黃偉哲小年夜在警5分局透過視訊與全市正值勤的基層員警吃起圍爐宴，包括海產粥、肉圓、紅燒魚、排骨等家常菜，致贈年節慰問金紅包。方仰寧強調在重要節日期間，維護治安、交通及安居環境是府城警方的工作重點。