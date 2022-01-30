車主要來了！男「高手速」30秒拖走違停小黃 網笑像偷車（取自臉書「爆廢公社」）

拖吊業者想賺個額外年終獎金？網路上近日流傳1段影片是1名拖吊車業者用超快速「手速」為違停計程車裝上輔助輪，裝上時間用不到30秒，小黃就順利被拖走，業者也快速用粉筆在地面留下資訊離去，全程展現高效率、高分工，讓網友笑說「處理違停就要這樣」、「應該是F1車隊輪胎更換手退休的」、「車主要來了」。

臉書「爆廢公社」有網友分享1段近日瘋傳的路邊拖車影片，影片中2名拖車業者男子在路邊準備拖車，只見其中1男在短短約5秒內快速地左右轉動機具10下，疑似就是要將拖吊輔助輪完整裝在計程車後車輪上，男子之後再到另一側的車輪，這次「手速」更快，約8秒來回轉動約20下，只見計程車緩緩上升後，前方拖吊車隨即將車拖走。

影片後半部還能看到業者在地上用粉筆寫上資訊，字體相當潦草，寫得相當快速，一旁還有警方在旁開單；原PO則笑說「車主要來了，快走」。

其他網友留言「很棒喔！處理違停就該如此，肯定不是台南」、「真心認為全台縣市有這種配備及人員編列，我看違停就會改善很多」、「分工有序，配合無間，動作利落，只留下傻在原地的小黃司機」、「這是真的，我感覺進去不到一分鐘，出來地上只剩粉筆灰」、「應該是F1車隊輪胎更換手退休下來的」、「因為拖走一輛就是他們業者的業績啊」、「人家在賺個年終獎金」、「感覺做合法的事幹嘛搞得像做壞事」、「拖車搞的像偷車」。