彰化市某國小男童，前年在校門前廣場與其他人玩球，卻在追球過程中撲地摔倒，導致雙手手腕處橈骨骨折，家長認為是另名男童踢足球害兒子絆倒，提告求償88萬元；彰化地院法官勘驗監視錄影畫面，認為難以認定跌倒是因他人造成，亦無法證明摔倒前曾被球絆倒，因此駁回告訴。全案仍得上訴。

根據判決書，前年4月9日上午10點多，正是國小第二節下課時段，當時就讀3年級的林姓男童，與其他2人到學校大門口廣場玩足球，同年級但不同班的陳姓男童也手持足球到場踢球；林童跟著其他2人快速奔向前追球，不料隨即跌倒，導致左、右兩側遠端橈骨尺骨骨折（即手腕處），經校方送往彰基醫院，進行3次鋼板固定術。

林童家長認為，兒子跌倒骨折，是被陳童踢出的足球所絆倒造成，因而向陳童及其父母等3人提告，請求賠償醫療費32萬2287元、看護費6萬4400元，另外還有精神慰撫金50萬元，合計88萬6687元。

陳童父母主張，該廣場本來就是大家下課嬉戲活動、參與體育運動的地方，林童當時奔跑速度快，兒子踢球前視野前方無人，不可能剛踢出去又立刻阻止或避開，且球放下後有往前滾動，踢出去的足球並未碰觸林童，認為林童應是自己摔倒，與踢球行為無關。

法官審理時，勘驗校方提供的監視器錄影畫面，發現陳童與同學走到廣場中，當時另外一顆球從另一方飛過來，林童跟在另兩人後面追球，隨即在樹叢後方，往前撲地跌倒受傷；同時陳童就站在林童跌倒處附近，將足球放到地面後踢出。

由於被樹叢擋住，並未清楚錄到足球滾動落地的位置，與林童跌倒前一刻是否有被球絆倒。

法官認為，受傷的林童、踢足球的陳姓男童年僅8、9歲，正值成長好動階段，從事喜好運動往往只專注前方與球的方向，難以要求跟成年人同樣標準、負起注意義務；且根據影片畫面，難以斷定林童奔跑時，是否有被陳童踢出的足球絆倒，也不能排除是自己跑步不慎摔倒。

加上當時兩班老師詢問其他孩子，有學生說是被球絆倒，也有說不是、不知道，對於跌倒原因說法分歧，既然林童的父母無法舉證證明，難認林童跌倒受傷與陳童踢足球有因果關係，判決林童父母敗訴。