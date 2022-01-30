北市公布桃園確診個案足跡。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

台北市政府衛生局公布桃園確診案18851、18852及18853足跡，於1月23日至台北車站大廳，但同一時間，台北車站接種站正在隨到隨打接種莫德納疫苗，據掌握有當天有2400人接種，對於打疫苗的民眾是否收到細胞簡訊？北市衛生局回應，已請醫院提供名單，至於有多少人，還在整理中。

被問及北車有確診足跡，是否會考慮接種站撤點，台北市蔡炳坤表示，台北車站大規模的接種告一段落，接下來會限縮，因為那個點有一個任務，像是移工沒有身分證，要給他們接種，接下來會把北車轉成專門接種特別沒身份移工。

蔡炳坤說，其他的就回歸到1922預約系統，所以北車規模會限縮縮小，不會再像過年前隨到隨打，他認為隨到隨打的量很難控制，之前甚至一天打不到幾百個，但過年前人潮大量湧進 一天打3000、4000個。

蔡炳坤指出，北車人來人往，在那邊設立太大型的接種站不是很合適，過完年轉型成比較小型、使用面積限縮，專門為移工接種；中央系統21期從7日打到13日，在北車有開預約名額，但不會太多，接下來不準備在北車隨到隨打。