這媽媽真夠現實！1名網友日前向南部母親告知小年夜回家鄉，母親則試探地問「今年要多準備1雙筷子嗎？」希望兒子能帶個媳婦回家，沒想到兒子馬上回答要啊，接著才說「我們北部蠻嚴重的，用『公筷』比較安全」，讓原本相當開心的母親1秒傻眼，母親最後說「你們北部蠻嚴重的，你可以不用回來」。

有網友在臉書「爆廢公社公開版」分享知名粉絲團「加藤軍台灣粉絲團」的1張對話截圖，只見對話中是1名母親問兒子過年幾號回家，兒子則回除夕前一天母親則繼續問「今年要多準備1雙筷子嗎？」意即用暗示地問說兒子會帶伴侶回家嗎？沒想到兒子回應「當然要啊」讓她欣喜若狂。

母親問準備回鄉的兒子「今年要多準備1雙筷子嗎？」希望兒子能帶個媳婦回家，沒想到兒子馬上回答要啊，接著才說「我們北部蠻嚴重的，用『公筷』比較安全」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

對話中，母親說「終於，媽媽太開心了」，沒想到兒子接下來回應「我們北部蠻嚴重的，用公筷比較安全」，媽媽看到後瞬間了解誤會兒子意思了，於是說「你們北部蠻嚴重的，你可以不用回來」；有趣對話吸引網友關注。

網友留言說「善良的孩子，有夠直」、「媽媽本來很開心以為有帶人，心情一秒跌落谷」、「沒媳婦，滾」、「哈哈，兒子怎麼不說，要多準備兩雙筷子，因為孫子也一起帶回來」、「最後省了一雙筷子」、「他媽媽以為是帶男生回家啦，公筷，他媽媽不懂什麼是公筷，以為是帶男的回家」、「哈哈，沒媳婦你可以滾了」。