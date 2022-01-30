台灣啤酒英熊職業籃球隊於30日小年夜客場征戰高雄全家海神，以100比94收下勝利迎接新年。本場比賽台啤英熊首度啟用前SBL台啤洋將蓋樂威，於賽前僅與團隊配合4次隨即上場征戰，賽後蓋樂威表示，「有別於SBL，T1的比賽長度、對手強度也相對提昇很多，很開心能幫助台啤英熊首次擊敗聯盟龍頭高雄全家海神。特別是隊友在防守端幫我分擔了許多，讓我能更專注在執行教練的賽前策略。」

本土內線王皓吉同時於本場比賽傷癒復出，上場隨即投進兩顆三分球，宣告正式回歸。台啤英熊與高雄全家海神本場激戰互咬比分，兩隊皆曾領先對手達雙位數。台啤英熊第3節以落後9分作收，而第4節開局隨即拉出19比5反撲攻勢，並藉由本土強勢防守，以及洋將蓋樂威單節19分、3抄截，包含最後關鍵四罰全數命中，全場38分、7助攻、5抄截全能數據，奠定比賽勝利。

總教練楊志豪表示：「第4節的防守與轉換快攻，以及團隊針對布銳克曼防守做得特別好讓對方僅得7分，並發生5個失誤，是我們勝利的關鍵。」而隊長蔣淯安賽後特別提到：「本場比賽我最主要的工作是嚴防布銳克曼，因此蓋樂威成為今天得分進攻主要的角色。」