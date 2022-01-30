肩部疼痛是不少人所困擾的問題，不過醫師提醒，肩膀、手臂疼痛很有可能是心臟在求救，尤其是最近天氣嚴寒，正是心血管疾病的高峰期，千萬不可不慎！

桃園恆新復健科診所醫師王思恒在臉書粉專PO文分享一起案例，指出一名47歲體態略顯臃腫的男子求診時表示，左肩到左手臂連日來出現莫名抽痛，且每次抽痛時間僅有1分鐘，一天會發生5到10次，每次都是在戶外走動時發生，擔心罹患五十肩。不過男子身體檢查顯示，他的肩膀活動度、肌力、特殊檢查等都正常，因為患有糖尿病，目前口服兩種藥物在控制。

對此，王思恒指出，男子很可能是冠狀動脈狹窄造成的心絞痛，「心絞痛的患者常常覺得胸悶、胸痛，但偶爾痛感會『轉移』到肩膀、手臂。甚至之前新聞還報導過，有患者時常牙齦與下顎痛，後來在家昏倒才發現是心臟病」，並建議男子趕快前往心臟科接受完整檢查，一旦確定真的有問題也務必配合治療，因為冠狀動脈疾病有致命風險。

最後，王思恒提醒，最近天氣嚴寒，正是心血管疾病的高峰期，如果自己或親友也有類似的症狀，建議盡快到醫院檢查。