小年夜拚手氣！大樂透頭獎保證1億 百萬大紅包獎號開出 20:382022/01/30 中時新聞網 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大樂透開獎。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 農曆春節來到小年夜，今(30)晚開出111000010期的大樂透，頭獎金額保證1億元，獎號依大小排序分別為03、08、15、20、22、23，特別號36；今晚加開的9個春節大紅包中獎獎號，分別為49、41、47、20、33、06、24、12、45，只要9個號碼對中6碼，就有機會拿到百萬大紅包。 台彩表示，累積開出大紅包組數為39組，剩餘321組，今將持續加開大紅包獎項。 一切資訊由台彩公告為準 春節大紅包開跑！大樂透4億頭獎號開出 今起連15天開獎 財神爺發威 ！大樂透3.9億元頭獎一注獨得 獎落高雄 #獎號 #小年夜 #百萬大紅包 #加開 #台彩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 財神最愛這縣市 威力彩、大樂透、雙贏彩頭獎開最多 09:362022/01/30 生活 大樂透1億頭獎未送出 春節大紅包14位百萬富翁誕生 22:222022/01/29 財經 大樂透頭獎29日無人中獎 今頭獎保證1億元 08:592022/01/30 財經 台彩首個200萬加BMW獎落竹北 熟人曝：平時不買一次就中 10:552022/01/30 生活 超幸運 大樂透3.9億元獎落高雄鳳山 22:402022/01/28 財經 大樂透開獎！頭獎保證1.1億 春節大紅包獎號出爐 20:392022/01/29 財經 小年夜國道5路段易塞車 南向建議下午出發 10:542022/01/30 生活 用鏡頭看台灣》春節9天連假開始！返鄉人潮湧現 回家團圓過新年 20:522022/01/28 生活 汐止年輕情侶買刮刮樂前1動作爽拿百萬 彩券行曝中獎前「有徵兆」 12:152022/01/30 生活 大樂透春節加碼今起連開15天 頭獎上看4億 還有360組百萬大紅包 09:102022/01/28 財經 蔡英文視察北車防災中心 要求嚴格落實清消 11:052022/01/30 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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