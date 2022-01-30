農曆春節來到小年夜，今(30)晚開出111000010期的大樂透，頭獎金額保證1億元，獎號依大小排序分別為03、08、15、20、22、23，特別號36；今晚加開的9個春節大紅包中獎獎號，分別為49、41、47、20、33、06、24、12、45，只要9個號碼對中6碼，就有機會拿到百萬大紅包。

台彩表示，累積開出大紅包組數為39組，剩餘321組，今將持續加開大紅包獎項。

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