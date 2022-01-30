今（30日）小年夜全台開始降溫，中央氣象局也針對台南以北15縣市發布低溫特報，今晚至明晨恐出現10度以下低溫，為這波冷空氣最冷的時候，不過初一、初二（2月1日、2日）各地氣溫會再回暖。

氣象局針對台南以北15縣市發布低溫特報，今晚至明晨恐出現10度以下低溫。(圖／中央氣象局)

根據中央氣象局今日20時24分最新預報指出，今晚到明天除夕夜(31日)受大陸冷氣團影響或強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，台南以北及金門15縣市有10度以下氣溫發生的機率。

春節期間受到水氣和冷空氣一波波交替影響，天氣變化相當快速。(圖／中央氣象局)

明天天氣，台灣中部以北、東北部及東部天氣整天較冷，其他地區早晚亦冷；明日水氣雖較今天略為減少，但迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴；預估今天入夜至明晨是這波冷空氣最強的時段，中部以北及東北部低溫只有10至12度，南部及花東13至15度，尤其苗栗以北局部地區有10度以下低溫發生的機率；至於高溫方面，北部、東北部及東部約16至19度，中南部及東南部20至23度；這波強冷空氣預計2月1日（年初一）才會稍微減弱。

周二、周三(2月1日初一、2日初二）大陸冷氣團稍減弱，氣溫稍回升，不過由於華南雲雨區東移影響，周二水氣較多，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，周三水氣略減，但北部及東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；這兩天氣溫北台灣天氣仍涼，其他地區早晚亦涼。