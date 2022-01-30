綜藝天王吳宗憲去年二女兒Vivian才剛出嫁，29日又不捨地把大女兒Sandy（吳姍儒）送出去，Sandy和愛情長跑5年的設計師男友「王先生」舉辦了一場甜蜜又溫馨的婚禮；有許多藝人出席Sandy婚宴，過程中還能注意到吳宗憲眼眶泛淚，不捨女兒出嫁心情全寫在臉上，而妻子張葳葳現況也驚喜曝光。

Sandy和男友「王先生」29日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，宴請約400名賓客，現場熱鬧又溫馨，吳宗憲更大方地盛讚當新娘的女兒，「妳是我這輩子看過最漂亮的新娘」；還在臉書上傳Sandy升格人妻前的父女合照，表示「心肝寶貝，爸爸祝福你（妳）喔」，瞪大眼睛像是在忍住不捨的眼淚，在女兒面前扮出逗趣的表情。

有許多藝人出席Sandy婚宴，過程中還能注意到吳宗憲眼眶泛淚，不捨女兒出嫁心情全寫在臉上，而妻子張葳葳（圖左一）現況也驚喜曝光。(圖/ 摘自朱海君臉書)

這場盛大婚禮除了Sandy、男友「王先生」和吳宗憲受關注外，身為吳宗憲背後的女人、新娘的媽媽張葳葳卻很低調不受訪，不搶女兒風采；不過，從台語金曲歌后朱海君臉書裡參加婚宴當天的照片中，有一張他們一家人和張葳葳的合照，忍不住讚賞「葳姊真的怎麼看一就美麗高雅」。

照片中的張葳葳穿著一件淡藍色削肩長禮服，身材看起來保養得很好，朝鏡頭露出溫柔的笑容，也讓大票網友很驚喜，難怪吳宗憲女兒個個都貌美如花。