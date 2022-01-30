美國勞工部本月12日公布2021年12月末季調消費者物價指數 (CPI)年增7%，並寫下1982 年 6 月以來最大漲幅，繼續維持高檔，這也使得市場擔憂，美國聯準會(Fed)為了壓抑通膨，將加快升息步調。亞特蘭大Fed總裁Raphael Bostic受訪指出，如果通膨居高不下，Fed恐怕會有更大動作。

受到FOMC最新會議報告指出，可能在今年截束縮減購債後，持續升息是有可能的，甚至有可能達到4次。對此，《路透》報導，美銀經濟學家的研究報告指出，Fed幾乎承認，目前政策嚴重落後真實情況，經濟學家指出，激進的量化緊縮(QT)政策，可能讓經濟增長出現滯後影響，對於2023年經濟成長構成壓力，預估2022年美國經濟成長率從4%下修至3.6%。

據《金融時報》報導，同為聯邦公開市場委員會(FOMC) 票委的大鷹派Raphael Bostic受訪指出，2022年應該升息 3 次、每次1碼，第一次升息時間將落在3月，並強調只要經濟數據足以支撐，可能採取更激進的升息措施。Raphael Bostic認為，若情勢發展到需要或是合適升息2碼(0.5 個百分點、50個基點)，那他傾向支持這個觀點，並且可以接受。若考慮利率問題，也必須關注CPI月增幅是否放緩，以及是否有足夠證據指出，薪水上漲是否對通膨有實質影響。

Raphael Bostic表示，QT政策應該會延伸至金融市場，目前情勢發展讓人欣慰，市場仍以有序發展，並以合理與適當的方式回應，這次認為這次較為激進的緊縮行動，經濟成長不太會有太多限制。