中國大陸的軍備武器現代化相當快速，使得美國對於大陸的防備心愈來愈強，美國軍事網站「我們很強」(We are the mighty)，列出了7種必須特別小心的武器。

1. 高超音速飛彈(Hypersonic missiles)

中國大陸宣稱已服役了幾種高超音速飛彈，比如東風17，另外還幾種是沒有公開承認過的，名稱有DF-ZF，或是Wu-14。大陸宣稱，這種彈道飛彈可以在返回大氣層時，精準的打擊對手的軍艦，而且很難攔截。

到目前為止，對這些武器的主要關注都集中在戰略層面，但是它必然也可以攜帶核武器，因此戰略嚇阻效果也非常高。如果中國大陸與美國在太平洋正面交鋒，這些高超音速飛彈將極大地威脅美國艦隊，以及美軍的岸上設施。

2. 072A登陸艦

標準排水量3700噸的072A戰車登陸艦(北約稱為「玉亭2型」Yuting II Class)，從2003年完成首艦「天柱山號」，如今已完成15艘。每艦072A都可攜帶10輛戰以及1艘氣墊船、4艘登陸艇、250名士兵和1架直升機。

艦首的大型對開式艙門，可以使登陸部隊在大多數海灘上快速釋放，艦上的30 公釐快砲，可以在搶灘過程提供保護火力，要是發生戰爭，這樣的登陸艦可以對一些戰略島嶼發動佔領，迅速獲得戰場立足點。

3. AG-600大型水上飛機

中航集團的AG-600，是目前世界上最大型的水上飛機，可裝載13噸的物資的性能，相當值注意。它可能應用在南海島嶼，做為當地物資輸送的絕佳工具。假如做出其他改裝，也可以大有更多的用途，比如反潛。

4. CR500「金鷹」無人直升機

CR500金鷹無人直升機首次出現在2017年的阿布達比防衛展(IDEX 2017)，據當時攤位上的資料，它是一種可以攜帶空對地飛彈的無人攻擊直升機，具有6小時的續航時間，和4枚飛彈的有效載荷。目前資料並不多，但是這種武器必然可以做為大量部署的角色，擔任前期探查，或是騷擾攻擊等不對稱作戰。

5. 彩虹7型匿蹤無人機

2018年珠海國際航展上，中航集團展出稱為「彩虹7型」(CH-7)的飛翼型匿蹤無人機，外型幾乎就是對美國海軍 X-47B 的直接抄襲，也在當年引起了一陣議論。不過美國海軍最終雪藏了X-47B，並沒有正式服役，但是中國大陸並沒有停止這種匿蹤無人機的持續開發，可能會使大陸反而將這項技術實用化。CH-7能夠穿透爭議空域進行偵察，並且在必要時自由戰鬥。

只要它的性能與X-47B一樣好，CH-7就可能做為匿蹤殺手的角色，在不危及自己飛行員的情況下，就對美軍造成實質威脅。這可能會改變遊戲規則，特別是世界各國都面臨飛行員荒。

6. 轟20匿蹤轟炸機

早在10年前，大陸的軍事論壇或官方媒體，都透露大陸正在研發新型匿蹤轟炸機，以汰換服役過久的轟6。但是關於轟20的一切都被高度保密著，僅知它似乎採用飛翼設計，與美國的B-2相似。

如果它在雷達吸波能力、紅外線掩蔽能力都與 B-2 類似，那麼中國大陸有可能穿透美國的防空網，直擊雷達和飛彈陣地。

7. 056江島級輕型巡防艦

056輕型巡防艦(Type 056 Corvette)排水量只有1365噸，雖然是個小型軍艦，但卻有超過它應有性能的多功能性，它可攜帶4枚反艦巡弋飛彈、8枚防空導彈、2具魚雷發射管、1門76公釐主砲、和2門30公釐機炮，可以用「小而強悍」來形容。

由於它的造艦成本低，所以數量相當多，目前已建造24艘，但是造艦計畫遠遠沒有結束。幾個月前，中共海軍已簽訂第41艘056型，最終數量可能達到72艘。