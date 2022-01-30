高樓密布似乎已成為許多大都市的特徵之一，不過有民眾好奇，桃園市龍潭區很少看到高樓，相較於ㄧ般市區感覺滿鄉下的，為何人口竟有將近12萬人？釣出內行人分析背後原因，主要跟房價和當地設有許多軍事要地這2大關鍵有關，使得龍潭人口一直居高不下。

一名網友今(30)日在《PTT》表示，龍潭人口已達11.8萬人，人口密集程度，相較於台南市區，僅次於永康區；在雲林、南投、苗栗甚至可排名第一；放在高雄應該也有排到前五名，讓他不解的是，龍潭明明很少看到超高樓，感覺滿鄉下的，人口卻快要12萬，好奇到底怎麽回事？

貼文一出引起熱議，有內行人分析，其中一個很大的因素就是房價，相較於北部的大城市，龍潭的房價比較低，因此買不起雙北、新竹的，就會選便宜的，同時也吸引不少退休族在那裡買房養老，而且走二高還算方便，到新竹和台北大概35至40分鐘就到了。

此外，還有一個關鍵就是龍潭有許多軍事要地，包括陸軍司令部，因此有許多軍人都住在那裡，網友紛紛回應「隨便抓個龍潭人問，家裡大概一半以上人口都是軍人」、「軍人都搬到那邊，離營區近啊」；不過也有人不為然表示「龍潭的飲料店開得很齊欸，很不鄉下吧」、「中小學也超多間，建案也一直開」。