音樂頑童「哈林」庾澄慶本(1)月5日才為母親張正芬祝壽，又分享雙手被女兒塗滿指甲油的童趣畫面，作為三代同堂的中樞承載滿滿幸福；日前上好友小S（徐熙娣）主持的《熙娣想聊》，還被逼問她和林志玲誰漂亮，當大眾開心果的宿命不能免。今(30)日「小年夜」將至，哈林扛起一家之主的使命，下午分享了「手提兩大袋年菜」的照片，一身「潮大叔」穿著相當可愛，還有網友打趣問時事梗：「有幾顆雞蛋呢？」

雖然哈林是萬眾仰望的音樂頑童，但回歸家庭生活的身份就是「老爸」，而農曆春節已經來到「小年夜」，採買年菜的體力活並沒有假手他人；哈林今(30)日下午分享了一張照片，畫面中他一身灰黑色系休閒打扮，上身穿著純黑帽T將長袖捲起，下身穿著黑灰迷彩短褲，腳踩黑底白邊運動鞋，口戴黃灰藍三色口罩，頭頂韓風側梳齊額瀏海，雙手各提一個大大的灰色購物袋站在馬路邊，十足就是一個「潮大叔」範。

哈林寫道：「提年菜嘍！」；網友看了極有親切感，紛回：「提前给哈林哥拜年啦」、「新年好」、「哈林哥～新年快樂！恭喜發財」、「虎年行大運」、「貼心的好男人」、「哈林哥你不冷嗎？」、「哇！買超多的呦」，還有人打趣用時事梗問：「裡面有幾顆雞蛋呢？」好似跟鄰家大哥打招呼似的。

小S主持的《熙娣想聊》第4集也請到哈林見面過招，當聊起年紀話題，哈林面對年齡進入60歲大關，被小S問是否會在意外貌，哈林自信回應：「寧願老得自然，也不要美得奇怪！」小S逮到機會突破盲點問：「所以你這輩子沒打過肉毒桿菌嗎？」哈林：「我不打的，我看過很多打肉毒桿菌臉很僵的。」但從哈林分享的日常照片來看，可能一點都感覺不出年齡，音樂頑童的靈魂果然能「相由心生」。