房子的售價日漸昂貴許多人都買不起，就連老舊的公寓都要價不菲，更別說是有電梯及管理員的大樓住宅了，而大家都知道在選擇房子的樓層時四樓是大家最迴避的樓層，因此四樓的售價也相對較低，但是你有聽說過二樓的房子居然比四樓還便宜嗎？近日就有網友分享了看房經驗，他相當疑惑二樓的房子明明比四樓還便宜，但為什麼大多都無法順利出售呢？引發網友的討論。

二樓的房子要價相對低但賣不出去。(圖/翻攝自PTT)

PTT「home-sale板」上有網友分享近日的購屋經驗，他表示因為有存到一筆能夠換房的小積蓄，因此想拿資金來換新房，他將新屋的目標地點鎖定在新北市的板橋區及新莊區，在實際的看過此兩區的多數房子後，他發現多數要出售的物件樓層都以二樓為居多，這也讓他相當疑惑的問道「二樓實在不好住還是價格比較低？」，在看房子的當下房仲也提到因為二樓一直賣不出去，所以價錢方面可以議價、一切好談，不過真正要談價錢時對方卻不願意降價，房仲的觀點是二樓不好賣所以想快點出售，但當有人要買時又不願意議價，讓原PO被搞得相當矛盾。

網友提出大家不喜歡買二樓的原因。(圖/翻攝自PTT)

文章在分享後引起網友熱烈回響，不少人對於原PO的疑問也給出解答，網友們表示大樓的二樓住戶用不到電梯，且也需要繳交管理費相當不划算，因此就算價格較低也不會有人想買，更有人提到若是管線出了問題，第一個遭殃的就是二樓住戶，相比起來大家寧願買四樓也不願意買二樓，也就造成了二樓總是無法出售，更是讓大家退避三舍。