農貼心年到來，華人世界許多傳統家庭都會春聯、準備年夜飯、拜拜都是必備行程，與家人團圓迎接全新的一年，不過在過年期間也有許多習俗與禁忌要注意，俗話說：「初一早、初二早、初三睏甲飽」大家對民間習俗知多少？國民黨立委鄭麗文30日就整理出一些新年習俗供大家參考，「啥！過年這樣不行，那樣也不行？」但她也提醒，大家也勿過於迷信。

國民黨立委鄭麗文。（圖/中時資料照）

鄭麗文30日在臉書整理了一些民間習俗供大家參考：

除夕 ➜ 忌關燈及曬衣

由於除夕還要守歲外，還有不能關燈的習俗，要到初一天亮才能關，象徵一整年都有光明希望。而禁曬衣的話，則是不能讓衣服濕過年，會引來許多不乾淨的東西在衣物上，會帶來厄運。

初一 ➜ 忌催促他人起床、打掃

年節初一千萬不要叫別人的姓名，催人起床，這樣代表對方「一整年都要被他人催促做事」，這是一件十分不好的事情！

不能打掃也據說會將家裡的好運、財氣給一掃而空喔~

初二 ➜ 忌洗頭、洗衣

據說大年初一、初二是水神生日，在這兩天不宜洗衣，而洗髮的「髮」與發財的「發」音類似，因此也有初一洗頭會把新年的財運洗走之說。

初三➜ 忌熬夜

古時漢人民間習俗大年初三之夜，是老鼠娶親的日子，幾乎所有老百姓都會提早熄滅屋內燭火，不讓鼠輩藉燭火之光來娶親，造成老鼠孳生，所以年初三的晚上，不要熬夜點燈，應提早關燈入睡，故有「初一早，初二早，初三睏甲飽」的俗諺。且從過年前一路忙到年初二，剛好可以藉初三這天早點入睡休息，補充體力。

初四 ➜ 忌發牢騷

初四接神，是恭迎灶神回到民間的日子，可以讓可以保佑一年平安順利。這天灶神會查戶口，盡可能不要出遠門，此外也避免在廚房發牢騷、說閒話，對神明不敬。

初五 ➜ 忌留垃圾

最重要的是初五也是迎財神的日子，希望這天財神爺能夠將金銀財寶帶來家裡，使其一整年皆財運大發，錢賺飽飽。其它的習俗還有送窮和打掃，將過年期間累積的垃圾一次打掃並送走，有將窮困或窮神趕走的意思。

最後，鄭麗文表示，不管這些禁忌是否適用於現代社會，又或者是應該要拋棄的過時觀念，「只要心安，就不必遵照舊時習俗」