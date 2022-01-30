民眾黨遭爆2位議員提名人曾有酒駕紀錄，引發各界關注。民眾黨立委蔡壁如今（30）日表示，民眾黨主席、台北市長柯文哲提到的「擂台」不是公審，而是面對面溝通；同時，蔡壁如還在臉書貼出與網紅四叉貓見面、「摸頭收編」的合照。對此，藥師林士峰直言，此舉只會讓支持者失望離去，「這個黨的黨格到底在哪？」

針對柯文哲提出的「擂台」，蔡壁如今天在臉書上發文表示，「大擂台」其實不是公審任何人的意思，而是面對面溝通，「這樣才能透過互相了解、共生成長。」蔡壁如還貼出與四叉貓見面、伸手摸對方頭的合照，透露這場碰面是早就約好的，要在過年前聽對方說說話，並說「四叉貓有一顆溫柔的心，就像他要我摸摸他的頭一樣」。

四叉貓30也在臉書上表示，由於今天吃了蔡壁如姐姐請的一頓大餐，被摸頭收編又拿到一大包花生糖，「所以我不會再爆民眾黨的八卦，接下來如果有候選人再被爆料都不干我的事唷」。

對此，林士峰今天在臉書上指出，「我想，今天對藍綠失望而轉支持第三勢力的朋友，又再一次感到失望了」。如果連平常罵你弄你噁心你的人，都可以心平氣和的吃頓飯，去摸頭。這個黨的黨格到底在哪？

林士峰認為，選舉是比誰的朋友多、敵人少是真理，但是也不能把朋友交到平常就想噁心民眾黨的人身上，「這樣只會讓支持者失望離去而已」。