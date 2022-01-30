許多廁所馬桶旁會出現1個噴水沖洗器，就是為了讓使用者能用此清洗屁股，但1名網友卻PO文說不知道該噴水器是洗馬桶或洗屁股之用，他說曾經用來洗屁股過，但水壓太強「外痔被強力水柱噴到快痛死」，之後水柱又直接噴向睪丸，也是讓他很痛，最後他決定畫「示意圖」PO文，讓網友笑翻。

該名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他經常在上廁所時發現馬桶旁會有1個「按壓式噴水設備」，好奇問該設備是用來清洗屁股，還是拿來洗馬桶？他先前用來清洗屁股時，可能操作錯誤，都會用水柱噴向睪丸，「每次拿噴頭來噴洗我的菊花，我的外痔快被強力水柱噴到快痛死！現在這水柱都強到清洗時會掃到我的蛋蛋，有夠痛」。

網友說曾用沖洗器來洗屁股，但水壓太強「外痔被強力水柱噴到快痛死」，之後水柱又直接噴向睪丸，他甚至畫「示意圖」PO文，讓網友笑翻。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友甚至用「手繪圖」方式將清洗時的狀態畫出，只見他將「睪丸」、「痔瘡」、噴槍和馬桶畫出，還畫出水柱噴向睪丸，示意圖曝光讓網友笑翻；網友留言「這個圖畫得不美，但表現得很精闢」、「這附圖是不是該黃標了」、「你畫的圖讓我笑到流眼淚」、「你的睪丸好像有點不合比例」、「好像蒜頭」

也有不少網友說水柱強弱可以透過按壓力道調整，先前也有裝修師傅在臉書詢問該噴槍的真正用途，網友才告知真的是用來清洗屁股，現在許多餐廳、賣場都會裝設，不過不少人仍有衛生疑慮因此不敢用。