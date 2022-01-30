美國海軍證實網上流傳的F-35C艦載機墜海影像為真，美軍方人士指出，F-35C 包含一些美國海軍最先進的技術，美軍不想讓它落入中國之手。對於美媒報導中國可能暗地打撈落海的F-35C，大陸軍事專家表示，美方以小人之心度君子之腹，中國已經有兩款國產隱形戰機，F-35C對中國而言已經沒有參考價值。

《環球時報》引述美國《有線電視新聞網》(CNN)報導稱，美國海軍第7艦隊發言人尼古拉斯．林戈中尉稱，美軍從南海海底打撈墜海F-35C艦載機的工作已經啟動。美軍方分析人士的話指出，打撈這架飛機將是一項極其複雜的行動，而且將受到「來自中國的監控」，「因為中國聲稱幾乎所有南海都是其領土。」分析人士還表示，F-35C包含一些美國海軍最先進的技術，「華盛頓不想讓它落入北京手中。」

A video of the US Navy F-35C that crashed while landing on USS Carl Vinson in the South China Sea.

pic.twitter.com/ZiaQYQFmv8 — Intel Air & Sea (@air_intel) January 28, 2022

大陸空軍專家傅前哨在受訪時表示，美方擔心中國會開船過去把墜海的F-35C戰機撈起來，然後掌握他們的技術，這是典型的以小人之心度君子之腹。「我們對他們的技術感興趣嗎？我們自己都搞出了兩款隱形戰鬥機了。」

傅前哨說，中國自主研發的隱形艦載機已經試飛，這些技術對中國而言都不是問題，包括F-35C上存在的一些技術缺陷，對中國而言也不是問題，「比如說F-35C尾鉤勾不住的問題，我們設計有效地解決了這個問題。」

傅前哨認為，F-35C的技術對中國的參考價值不大，如果「依葫蘆畫瓢」可能反倒會壞事，造成和它一樣的問題。「因為研製F-35C的洛克希德．馬丁公司過去沒有研製過艦載機，它在研製F-35C時遇到一系列問題，因此F-35C是F-35系列的3款中最後一個列裝的，試飛週期還很長，中間經過了大量的修改，現在看來也還不完美，還存在問題。」

大陸外交部發言人趙立堅也在記者會上表示：「這已經不是美國第一次在南海發生事故了。前一段時間，美國核潛艇發生撞擊事故，美方至今沒有說清楚事故原因。這一次，他們的航母艦載機又掉進了南海。」「我們對他們的飛機沒有興趣。我們奉勸有關國家多做有益於地區和平穩定的事情，而不是動輒在本地區炫耀武力。」

對於大陸網友熱議的中國去南海「攬活」的話題，傅前哨表示，如果派海洋監測船去監測美軍有沒有給中國南海環境造成影響，或者漁民在附近撈魚時觀察一下美軍的反應也未嘗不可，「可以給他們增加點緊張感，給他們一個教訓。」