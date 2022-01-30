台北市議員鍾沛君擁有179公分模特兒身材，曾任主播的她現在是政壇知名的美女民意代表，本(1)月23日還當選了當選國民黨中央委員。懂得享受生活的鍾沛君常分享趣味日常，日前她去日本料理吃到千葉的漁產，因而揭弊政府「禁核食玩假的」，最敏感的水產品早就長驅直入；27日她受邀上中天新聞節目【正常發揮PiMW】，怎料因穿著性感放送「大優惠」，瞬間引發所有觀眾暴動歪樓熱議。

【正常發揮PiMW】是中天新聞的旗艦級帶狀政論節目，一開始由主持人王又正（現已改名「丹申廣」）主持1小時，並有名嘴陳揮文、謝龍介、謝寒冰等固定來賓，後改為2小時，加入郭正亮、侯漢廷、朱凱翔等，來賓陣容愈趨龐大；本月中主持人正式改名為「丹申廣」，適逢日本核食開放敏感議題發酵，剛好台北市議員鍾沛君意外吃到千葉漁產，特別被邀請上節目說明詳情。

鍾沛君(左)受邀上中天新聞丹申廣(右)主持的【正常發揮】穿著性感。（圖／截取自Youtube《正常發揮》）

當其他來賓發言時，鍾沛君的畫面並未鎖定，網友看到她穿著「好像很辣」，但仍將信將疑不太確定；等到鍾沛君開始侃侃而談，痛批政府「禁核食玩假的」時，觀眾都發現她卻時穿著低胸現身，雖然中天新聞粉絲都是衝著「議題」而來收看，但看見如此「大優惠」放送難免歪樓。

（影片來源取自《正常發揮》若有移除請見諒）

網友暴動留言：「​真的很"兇"」、「​美女」、「哇靠，雄偉！」、「胸胸的~好怕~」、「大爆發」、「沛君有事業線」、「她一直都辣的」、「看的很舒服」、「四周沒人，可以貼近螢幕看沛君」、「我好害羞」、「又大又可愛」、「她在說什麼我都沒在聽ㄟ～」、「各位，回神... 」、「好正」、「沛君沛君得第一」、「​欣賞美女無罪」，雖然仍舊對核食議題感到氣憤，但注意力顯然被太美的畫面拉走不少。

鍾沛君強調，回歸事實本質，食藥署應該釐清「那條魚是不是千葉來的」，而非用似是而非的文字混淆民眾，究竟是業者走私還是改標，應該清楚交代，而非亮出「散播食品謠言」的罰則，攻擊身為消費者的自己，「還是所有精力都花在抹黑民代上，這就是食藥署的交代？」