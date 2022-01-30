大樂透今晚開獎，頭獎連續2期槓龜，台灣彩券預估，下期銷售金額2.7億元，明晚除夕頭獎上看1.3億元；根據台彩網站公告，大樂透11000010期開獎獎號依大小排序分別為03、08、15、20、22、23，特別號為36。

大樂透春節大紅包加碼活動今晚進行第三次開獎，開出的9個春節大紅包中獎號碼從小到大依序為06、12、20、24、33、41、45、47和49，開獎結果本期共開出16組，有14組為一注獨得100萬元獎金；另外2組為兩注均分，每注各得50萬元獎金。

台灣彩券公告，今晚開出春節大紅包獎項的投注站共18家，當中不乏過去曾開出春節大紅包的商行，特別的是，新北市新店區的「億萬財神投注站」於1月28日，即加碼首日開出一注春節大紅包，今天又開出一注，三天內已有兩次開出紀錄，獎金各為100萬元和50萬元，非常幸運，今天也是該投注站本屆發行期間以來，第三次開出春節大紅包獎項。

此外，新北市泰山區「仲億彩券行」、台北市北投區「錢來發彩券行」以及台北市大同區的「賓果發彩券行」等投注站，也都在今晚締造本屆發行期間第三次開出春節大紅包的紀錄。

台灣彩券統計，截至於今天小年夜為止，大樂透360組100萬元春節大紅包獎項已送出55組，累計中獎人數為59人，其中獨得百萬獎金的有51人，其餘8人各得50萬元獎金；360組百萬春節大紅包目前還有305組待送出，明天除夕夜開獎的大樂透，頭獎將上看1.3億元，還會繼續加開9個春節大紅包獎號，只要對中任6個就可得100萬元獎項。

除此之外，已28期連槓的威力彩，也將於除夕夜開獎，頭獎金額上看6.9億元；每五分鐘開獎一次的賓果賓果獎金加碼活動也還在實施中，民眾千萬不要錯過中大獎的機會。