佔著茅坑不拉屎！台灣目前未將「電動車專用車位」納入停車法中，造成該車位在各地占用嚴重，有電動車民眾日前就直擊充電車位就被汽油車佔住，大喊「可憐可憐我們吧」；其他網友則笑說是「無線充電」，也有網友分享狠招「直接停在他前面拉電線出來充」；據悉目前正研擬修法，未來占用最高可罰3600元。

該名網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他日前目擊1輛汽油車停入「電動車專用充電區」，將照片PO網後怒嗆「你沒要充電為什麼要佔用呢？我們電車能充電的地方已經不多了，下次行行好、可憐可憐我們，把充電區讓我們電車充電吧」。

電動車民眾日前直擊充電車位就被汽油車佔住，大喊「可憐可憐我們吧」；其他網友則笑說是「無線充電」，也有網友分享狠招「直接停在他前面拉電線出來充」。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

其他網友則留言「正常啊，無線充電啊」、「好可憐，下次記得不要買電車」、「其實有時候是管理員叫車主停的」、「佔著茅坑不拉屎」、「他想充電看看，會不會壞」，也有人分享狠招，「直接停在他前面拉電線出來充」、「直接擋住他啊」、「直接檢舉可以罰錢」。

不過目前轎車占用電動車專用車位仍沒有專門的法條做管制，僅能依道交條例處最高新台幣1200元罰鍰，先前國民黨立委呂玉玲曾提案修正停車場法部分條文，將電動車專用車位明文入法，若占用電動車專用車位可比照占用身障專用車位，依法最高可罰3600元罰鍰。目前台灣各地也陸續增設電動車專用「地鎖」，該地鎖能辨識電動車車牌，確保電動車停車權益。