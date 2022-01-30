讓愛傳出去，新北市議員金瑞龍提案愛心大平台捐款方式多元化。新北市好日子愛心大平台在市長侯友宜催生下於108年6月成立，結合市府各局處、圓夢英雄、公益機構、宗教團體及民間企業等，累積相當可觀的善款及物資，讓需要幫助的人有資源可依靠、讓有愛之人有管道可行善。

據新北市社會局統計，小額愛心捐款108年獲贈4883萬餘元，有91萬餘人次受益；109年獲贈1億551萬餘元，437萬餘人次受益；110年截至9月底獲贈5億2668萬餘元，1604萬餘人次受益。

金瑞龍表示，其實在好日子愛心大平台網站上可看到許多圓夢英雄，他們透過捐款或捐物資的方式默默行善，他們的愛心是廣大新北市民堅實的後盾。對於這些捐款做善事的民眾，在捐款方式上我們應該要盡量讓他們便利，不要造成他們的負擔。

在本屆議會開議期間，提案將行動支付、電子支付及信用卡作為捐款方式之一，例如：LINE PAY、Apple pay、悠遊付、街口支付、刷卡等，就是希望增加民眾捐款的便利性及多元性，讓大家可以隨時隨地、非常便利的就能散播溫暖、散播愛。