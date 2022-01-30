中天新聞轉型後主播陣容有所異動，但不變的是個個兼具外貌及內涵，政治記者組加入清純新面孔李家妤，不變的鋼鐵一姐就是「鯊鯊主播」李珮瑄；近日李珮瑄開始全新節目《週末大爆卦》，為原本的「採訪」、「播報」再加上一個「主持」重擔，總算休年假的她難得曬出「素顏」照，沒想到與平日濃妝的她完全不同，顏值「相差程度」令一眾網民鐵粉驚呆。

李珮瑄主持新節目後更加忙碌，好容易錄完過年存檔告一段落，她在日前預告了年前班表後，終於在今(30)日小年夜開啟了「休假模式」；她在IG分享「素顏」美照並寫道：「我家好好拍，即便素顏也沒差，我好自在R。#小年夜快樂」，畫面中她梳起一髻包包頭，身穿粉紫色居家休閒上衣，一手抱著一隻同色系兔兔玩偶貼臉合照。

網友看習慣了李珮瑄平日的「主播妝」，很少看到她素顏的樸素顏值，當場被兩者的「相差程度」驚艷到，紛回：「戀愛了」、「小年夜快樂，祝妳健康，永遠漂亮又年輕」、「素顏還是神級美女」、「一樣漂亮，美美的」、「好像大學生喔，麗質天生」、「天生麗質新年快樂」、「好美」、「讚膚質很好」、「那麼可愛的珮瑄姊姊」、「哇妳素顏好漂亮哦」，所驚呆的是她素顏依然如此美麗，主播妝未必能完全展現神級好顏值。

「鯊鯊主播」李珮瑄從上(12)月19日起開啟全新企劃，原本她是代班「格格主播」馬千惠的《大新聞大爆卦》，後來變成每週四、五固定代班一小時，但觀眾還嫌「看鯊鯊看得不夠過癮」，於是為她量身打造的全新企劃《週末大爆卦》誕生了，她說：「話題不設限、含金量十足」，讓支持中天新聞的鐵粉在週末下午也能看政論看個飽。