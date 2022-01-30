寒假又激發1名孩子的潛在藝術天分？1名網友分享女兒用「黑手印」為牆壁留下的「傑作」，只見牆上密密麻麻的墨汁手印，女兒臉上、雙手也全是墨汁，事後女兒還相當酷跩地站在一旁；網友笑說如果是紅墨汁會嚇死，但也大讚女兒「畫風大膽」、有創作天分，要媽媽留下那面牆，好好栽培藝術天分。

該網友在臉書「爆廢公社公開版」發表3張照片，照片中的房間牆壁出現滿滿的「黑手印」約莫20個，顏色有深有淺，還有一塊很密集的手印，不少手印下方還留下1條黑色痕跡，而兇手就是原PO的女兒，女兒當時的臉上全是黑色墨水，雙手更是黑道不見膚色，照片中女兒站姿還一副無所謂態度，讓原PO看傻眼。

1名網友分享女兒用「黑手印」為牆壁留下的「傑作」，只見牆上密密麻麻的墨汁手印，女兒臉上、雙手也全是墨汁，事後女兒還相當酷跩地站在一旁。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

1名網友分享女兒用「黑手印」為牆壁留下的「傑作」，只見牆上密密麻麻的墨汁手印，女兒臉上、雙手也全是墨汁，事後女兒還相當酷跩地站在一旁。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

照片中女兒身上各處都有沾到墨水，眼神相當酷地直視著鏡頭，讓原PO無奈將照片曝光，笑說「生女兒真的很棒」；其他網友則留言建議「這個一定要叫她自己收拾，不然就覺得自己闖禍了家人會幫她清理，以後就會一直挑戰你的極限」、「心中請默唸三次我生的、我生的、我生的，氣自然就消了」。

不過多數網友仍認為該女兒相當有藝術天分，笑說「未來的畢卡索第二」、「很有天份，要好好栽培」、「很棒啊！多麼有創意的一幅畫」、「這牆可以留下來」、「我會把牆壁留著，可以的話再多做一些彩繪，地面清乾淨就好」、「好好栽培，這是很難得的大膽藝術家」。