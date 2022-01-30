國民黨籍彰化縣議員張瀚天晚間在臉書貼文宣布，這屆議員任期屆滿後將不再投入公職選舉，形同退出政壇，貼文一出引發震撼。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

國民黨籍彰化縣議員張瀚天晚間在臉書貼文宣布，這屆議員任期屆滿後將不再投入公職選舉，形同退出政壇，貼文一出引發震撼。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

獲得國民黨提名參選2020年立委選舉的張瀚天（中），前年底曾在芬園老家搓湯圓煮湯圓，國民黨主席朱立倫（右）、縣長王惠美（左）都獲邀來為他輔選。（資料照）

小年夜彰化政壇震撼彈。國民黨籍彰化縣議員張瀚天30日傍晚在臉書粉絲專頁貼文賀年，並公開宣布本屆議員任期屆滿後，將不再投入參選公職，引發不少支持者留言表達不捨。

張瀚天晚間6點貼出賀年圖卡，貼文提到「近日有許多友人關心瀚天未來動向，紛紛詢問，在此鄭重說明，爾後將不再一一回覆。瀚天的未來人生規劃裡，規劃多花一點時間陪伴家人、規劃持續投入社會公益，但規劃中不包括參選公職（議員、立委⋯均在列）」

貼文表示謝謝大家的關心和支持，並強調將會盡心完成到今年底本屆議員任期，分內該做的服務，爾後將無意再參與政治事務，也不會涉入。想參選者各自努力，爭取選民支持。

貼文立即引發政壇討論，根據了解，去年底即有耳語傳出張瀚天「不玩了」、「不選了」，而年初服務處更低調資遣多名助理、員工；由於第一選區新人輩出，參選大爆炸，張瀚天退選，是否衝擊藍綠版圖分布，甚至影響正、副議長選情布局？都備受關注。

53歲的張瀚天出身農會體系，曾任彰化市農會理事長，現任常務監事；2014年首度以無黨籍身分，參選彰化縣第一選區（彰化、芬園、花壇）縣議員，順利當選，2018年再度連任，並拿下選區第一高票，總得票數僅次於第四選區員林區的縣議員張錦昆，為全縣當選議員中第二高票者。

挾著高人氣，2020年訴求「中生代出頭」角逐問鼎立委寶座，卻就此陷入政治紛擾，先是在黨內初選中與前立委陳杰、前彰化市長溫國銘家族互槓，被起底過往黑歷史，引發議論；還因與脫口秀政治網紅博恩合拍宣傳影片，網路聲量瞬間飆高，聲名大噪的兩面刃隨之而來，慘遭網軍猛烈追殺攻擊。

獲得提名後，張瀚天又身陷黑函風暴，與民進黨提名黃秀芳、無黨籍參選的黃玉芬「三腳督」競選，卻黑函滿天飛；藍綠陣營雙方相互控訴對方抹黑烏賊戰術，最後司法介入偵辦，才查出是黃玉芬競選總部的幹部、小編匿名製發，兩名男子因而遭起訴、判刑。