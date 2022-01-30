對於國民黨近期選戰失利，民調低檔徘徊一事，有民眾質疑國民黨是否沒有危機感？國民黨台北市議員徐巧芯妙答「我們是挺有危機感的」，化解尷尬！

徐巧芯30日小年夜在吳子嘉網路直播節目《董事長開講》中指出，現在年輕人的戰場是網路戰，在網路這方面，國民黨始終有一點父子騎驢，很不利於開拓年輕人市場。

徐巧芯分析，以西方國家的定位來說，國民黨是屬於比較保守（ conservative）的政黨，在很多議題的主張，譬如死刑的議題，國民黨是支持死刑的，這就是比較保守的主張。保守黨的主張，原本就不利於吸引年輕選民，但是保守主張在西方國家卻比較容易執政，可以在穩定中求進步。

徐巧芯直言，可是現在國民黨的問題是在於，如果以保守黨來看，雖然可能沒辦法得到那麼多年輕人支持，「但未免也太少了」，也就是支持保守議題的選民，他們都還不支持國民黨。所以，要面對年輕人的問題，在所有年輕人中，支持保守主張有哪些議題，這些人在哪裡？關心什麼？

至於國民黨被邊緣化，國民黨內人士有沒有危機感？徐巧芯一句話妙答表示，「我們是挺有危機感的」，化解尷尬！