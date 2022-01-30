英特爾執行長Pat Gelsinger上任推動IDM 2.0戰略，打算在歐美建立半導體供應鏈，藉著呼籲西方擴張自己的晶片製造產能，避免過度依賴亞洲半導體供應管道，希望可以爭取到更多的補助，近期更在俄亥俄州宣布要投入200億美元興建晶圓廠，以及在歐洲投入800億歐元（約台幣2.48兆元）設廠，展現想重回半導體霸主的野心。不過，台積電創辦人張忠謀曾指出，過去幾十年，美國和亞洲許多公司多因全球化和自由貿易而發達成長，就算砸大錢在歐美建立本土供應鏈，也不一定能成功，英特爾甚至在財測也警告，擴大資本支出將導致毛利率長期下滑。

英特爾目前在亞利桑那州投入200億美元興建Fab 52及Fab 62等2座晶圓廠，近期又宣布俄亥俄州斥資200億美元興建新晶圓廠，去年9月在慕尼黑車展宣布未來10年將在歐洲投入800億歐元興建新產能，並打算將愛爾蘭半導體工廠的部分產線，轉為生產車用晶片，藉此掌握市場趨勢，獲得更大商業利潤。去年12月底更傳出，為了與台積電等晶圓代工業者競爭，將在德國投資晶圓廠，義大利、法國投資封測廠等計畫。不過，以上提及等地政府以及英特爾發言人都拒絕評論。

Pat Gelsinger去年接受《華盛頓郵報》專訪時提及，恢復各地區的半導體供應彈性，比較降低製造成本還要重要，他希望10年後，美國、歐洲以及亞洲半導體供應比重分別為30%、20% 和 50%。Pat Gelsinger指出，目前80%的半導體製造落在亞洲，但在全球晶片短缺後，各方開始意識到半導體供應鏈在地化問題，英特爾將加大在美國、歐洲投資，平穩半導體供應鏈發展。

Pat Gelsinger 指出，英特爾在亞洲建造晶圓代工廠成本少30%，若在大陸建廠更可以減少50%，一座晶圓廠成本約100 億至 150 億美元，代表每個地區建廠可能有數十億美元的成本落差，若美國晶圓廠想獲得競爭優勢，就需要有30%~50% 經費補助。

雖然Pat Gelsinger有信心美國半導體補助法案的520億美元能到手，但從最新財測顯示，隨著資本支出增加，英特爾不可避免的毛利率表現將下滑，雖然預期2022年第一季營收將達183 億美元、優於市場預期，毛利率52%卻遜於市場預期，也符合英特爾先前警告長期毛利率壓力問題。此外，台積電也在近期法說公布，2022年第一季毛利率目標53~55%，與英特爾形成強烈對比。

張忠謀去年代表總統蔡英文出席紐西蘭主辦的亞太經合會（APEC）非正式線上峰會，並在APEC非正式領袖閉門會記者會強調，過去數十年的自由貿易促進半導體技術發展，因此越趨複雜的技術將使供應鏈走向「境外」，若各國打算自給自足、在各國境內建立生產線，只會讓成本提升和技術進展的腳步放緩，結果仍將會是無法充分自給自足和成本高昂的供應鏈。

張忠謀去年演講也提及，英特爾在美國設廠，不一定做得到低成本的半導體供應鏈，就算花數千億美元，也不可能架構起半導體產業，反而讓成本上升，台積電會以台灣為總部會一直發展下去。

雖然台積電從2020年宣布將赴美國亞利桑那州設廠、用以生產5奈米生產線，2021年更擴大在全球布局，分別在大陸、日本擴大投資，甚至也透露評估歐洲設廠的考量，同時加強在台灣先進製程投資，的確以台灣為總部的發展步調。