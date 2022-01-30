除夕這天習俗要拜神祭祖迎虎年，感謝神明去年一整年的保佑，祈求今年能夠平安，而除夕要如何拜呢？民俗專家周映君老師表示，除夕當天中午過後，先辭年拜家中神明，接著祭拜祖先，再酬謝地基主，晚上11點後拜天公，最後放鞭炮，就能送走壞運，好運一整年。

祭拜神明需要準備5種水果、發糕、蘿蔔糕、春花，如果家中的神明是關聖帝君、福德正神、媽祖等，就要準備牲禮，牲禮是指豬、雞、魚，需要注意的是魚尾、雞頭要朝向神明，水果的部分可以準備蘋果、棗子、柑、橘、梨子等都是有好的寓意。

祭拜祖先時需要準備7副碗筷，因為7是屬陰的最大數，還要準備飯菜，像是長年菜、兩條魚、茄子、豆干、魚丸、蘿蔔、髮菜等。

接著拜地基主，一定要準備一碗飯、一個雞腿、一碗青菜，再來是刈金就可以了，最重要的是晚上11點之後，賀正拜天公，要準備素菜和水果，像是花生、冬瓜糖、年糕、發糕，要注意的是前面拜過的都不能再拜，最後再放鞭炮，送走不好的運。