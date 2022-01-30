賴清德副總統出訪友邦宏都拉斯返台。蔡英文總統今晚感謝賴清德、 駐美代表蕭美琴，以及特使團所有同仁的共同努力，順利完成三個深化的任務。不僅達成深化邦誼、深化合作的兩項任務；也與許多友邦和理念相近國家的政要有所互動，深化民主台灣的國際參與，也提升台灣的國際能見度。

蔡英文在臉書發文「歡迎賴副總統回到台灣！」她說，賴清德副總統擔任特使，出席友邦宏都拉斯總統卡蕬楚的就職典禮，經過6天5夜的鐵人行程，在今天晚上圓滿歸國。

她要感謝賴副總統、 蕭美琴大使，以及特使團所有同仁的共同努力，順利完成三個深化的任務。不僅達成我國與宏都拉斯兩國之間深化邦誼、深化合作的兩項任務；也與許多友邦和理念相近國家的政要有所互動，深化了民主台灣的國際參與，也提升台灣的國際能見度。

她歡迎賴副總統回家，並表示，賴副總統接下來要進行14＋7的隔離和自主健康管理，特使團的成員和媒體朋友，也將依照相關防疫規定進行隔離措施。再次感謝所有的夥伴，犧牲過年假期，為台灣打拚。「新的一年，我們繼續讓台灣走向世界！」「虎力健康福氣旺」。