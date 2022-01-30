副總統賴清德即將結束6天5夜訪問宏都拉斯的訪問行程。對此，民進黨今晚表示，賴副總統此行成果豐碩，不只鞏固了我與友邦之邦誼，也與美國副總統賀錦麗首度面對面互動，深化民主台灣的國際參與，提升台灣的國際能見度。

民進黨指出，特使團此行出訪邦交國、過境美國，凸顯出中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，可以積極對國際社會作出實質貢獻，也可以成為世界民主陣營的一份子。

針對中國外交部發言人提到「台灣只是中國一個省，哪來什麼副總統」的偏狹言論。民進黨強調，中華民國台灣和中華人民共和國互不隸屬。蔡英文總統和賴清德副總統是由2300萬台灣人民透過民主制度選舉出來的國家正副元首，代表的是台灣人民的集體意志和多數民意，有權對外行使台灣的國家主權行為。中國的相關言行不僅喪失泱泱大國的氣度，更會傷害兩岸人民的情感，破壞兩岸關係的健康發展。

民進黨也指出，當中共侵害中華民國台灣的主權當下，國內各政黨應屏除內部紛擾和鬥爭，對外團結一致，捍衛台灣的國家主權，這才是更有助於中華民國台灣在國際社會上獲取支持的方式。