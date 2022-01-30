北市1名女子小芳（化名）前年因工作壓力大、失眠，9月時找前男友與另名男子喝酒，而該男子則拿出鎮定藥物讓小芳吃下，稱能助眠放鬆，小芳熟睡後卻遭男子藉機性侵，她醒來後隱約覺得身體有異，驚覺下體流出白色體液，事後怒罵男子「今天我亂吃（藥），不代表我很隨便」，法官最後判男子3年10月徒刑。

判決書指出，小芳在前年9月找前男友與另名男子深夜喝酒，該男子過程中拿出自己的鎮定劑藥物稱能放鬆助眠，小芳吃下後隨即沉沉睡去，過程中她有感覺有人不斷觸碰她的身體，等到醒來時甚至發現下體流出不明體液，原以為是昨晚與前男友交歡，但發現對方呈現熟睡，反倒是該男子精神奕奕，她才驚覺不對勁。

小芳事後質問男子，對方坦承犯案，她怒控「今天我亂吃（藥），不代表我很隨便」、「我不喜歡你這種趁虛而入，所以不想和你當朋友了」，最後決定提告；而男子則辯稱當下性交時以為小芳是醒著，「如果當下跟我講我絕對停」，最後甚至改口稱沒有性侵，僅是親吻愛撫。

法官認為男子無否認性交，但說小芳當時是清醒，根據男子已有多年吃鎮定藥物的經驗，男子理應知道酒精會使鎮定效果加乘，且小芳事後甚至無法辨別當下遭誰性侵，因此認定她當時是意識模糊狀態，且事後還罹患創傷壓力症候群與憂鬱症，法官最後依乘機性交罪判刑3年10月，可上訴。

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