台灣彩券台推出新春限定刮刮樂「2000萬超級紅包」，新竹有一對夫妻到「財鑫彩券行」，才刮1張面額2000元的刮刮樂，就中了全台第1個200萬元加BMW休旅車獎項；根據店家描述，這是一對年約40幾歲的夫妻，平常不買彩券的先生突如其來了靈感，請太太挑選一張就刮中，真的是超級幸運。

幸運刮中全國首個200萬加BMW休旅車的夫妻，當天開車經過新竹縣竹北市的投注站，看到店外張貼許多文宣廣告，平常不常買彩券的先生突然來了靈感停下車，請太太下車買張 「2000萬超級紅包了」刮刮樂。

太太下車後挑了1張500元及1張 「2000萬超級紅包」，先刮了500元的中了5000元，兩人很高興有好彩頭，繼續刮2000元的刮刮樂，因為平常沒有刮大面額的刮刮樂的經驗，刮完請店家幫忙對獎，沒想到是幸運刮中了 「2000萬超級紅包」的貳獎，即200萬元加BMW休旅車。

夫妻兩個當時很淡定的問：「喔，是喔？那這張是中了多少錢？」還問了領獎及兌獎期限，便淡定的離開了；投注站安小姐表示，夫妻離開時緊握的雙手有小小的顫抖，神情中有掩蓋不住的中獎喜悅，依稀聽到夫妻小小聲的說：「我們那台車開了那麽久了，剛好可以換了。」

台灣彩券新春限定的「2000萬超級紅包」共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元加上BMW休旅車、650個100萬元；統計至1月28日為止，已刮出1個2000萬元、1個200萬元加上BMW休旅車以及119個100萬元。