大陸央視《2022年春節聯歡晚會》節目單於今(30)日晚間揭曉，台灣藝人方面，日前曾接受央視訪問的蕭敬騰將獻唱《黃河 長江》；除老蕭之外，台灣藝人已知者還有張韶涵、楊宗緯、李立群、陳妍希等人，將會在大陸春晚獻唱或登台演出。過去蕭敬騰曾與楊宗緯在歌唱節目《超級星光大道》PK，這次同登春晚再次一較歌藝。

據曝光的節目單顯示，「虎年春晚」，開場表演《歡樂吉祥年》，有大陸知名演員陶玉玲、葛優、張若昀、鄧超、宋祖兒和香港的陳偉霆，以及來自台灣的陳妍希等超過20人演出。

陳妍希。（圖／本報系資料照片）

歌曲方面，除了有譚詠麟等眾香港歌手的歌曲串燒，還有台灣歌手李榮浩、張韶涵合唱《愛在一起》，及陳坤、蕭敬騰、王嘉爾、彭永琛合唱《黃河 長江》等多首曲目安排。

此外，央視春晚還安排三星堆文物現場發布，以及因應北京冬季奧運會舉辦，特意安排國際奧委會主席巴赫發表祝福，和冬奧主題歌曲《點亮夢》等表演，另在中後段的歌舞中，台灣藝人李立群、楊宗緯等參與創意音舞詩畫《憶江南》表演。