日本順天堂大學(Juntendo University)設計一種活化免疫細胞的疫苗，可以有效的清理衰老細胞，有效恢復新陳代謝的效率，在小鼠實驗中，確實減少了衰老造成的影響。

新阿特拉斯(New Altas)報導，身體每天都在新陳代謝，一言以蔽之，就是新生的細胞取代老化的細胞，以維持組織與器官的健全。老化的細胞會因為DNA損傷的持續積累，終就到了無法修復的地步，就會被免疫系統所清除，這也是一種避免細胞癌變的防禦機制。

然而，免疫細胞本身也會衰老，使得免疫系統逐漸失去清除衰老細胞的能力，導致不活躍的老細胞仍然在體內中積累，組織就會失去活力，出現整體的衰老症狀。

近年來，科學家們一直在試驗一種名為「回春藥」(senolytics)的研究，其目的都在清除失活力細胞(有些論文稱為「殭屍細胞」)，以恢復新陳代謝率。

而日本順天堂大學的研究團隊，則企圖更直接的清除衰老細胞中的蛋白質。研究團隊首先發現一種名為GPNMB的蛋白質常存在於殭屍細胞當中，或者說在這些殭屍細胞裡，GPNMB的濃度相當高。還有一個顯著的證據，就是在動脈粥樣硬化的患者身上，也檢測到高濃度的GPNMB蛋白質。

接下來，研究人員利用小鼠進行實驗，先把這些小鼠給餵到不健康，持續提供高脂肪飲食，以加速在動脈粥樣硬化的情況，然後通過基因消除，降低細胞裡的GPNMB，結果發現接受治療的小鼠，代謝異常的現象有所減輕，身體指標有所回升，動脈粥樣硬化的症狀也有緩解。

第三步，該團隊開發了一種胜肽技術的疫苗，可以誘導免疫系統去破壞帶有GPNMB的衰老細胞，可視為一種免疫療法。然後在3組小鼠中進行了測試：高脂飲食的年輕小鼠、中年小鼠，和患有早衰症的小鼠。

結果，三組小鼠的健康都看到了改善。高脂肪的小鼠在接種胜肽疫苗後，具有更好的代謝功能。而50週齡的中年小鼠在接種疫苗後，活動70週齡時，表現的仍然活躍。早衰症小鼠在接種疫苗後，平均壽命有所延長，而且在雄性小鼠身上更為明顯。

研究團隊主持人南野透(Tohru Minamino)教授說：「我們的研究證明一種抗衰老策略的可能性，我們推測同樣的機能在其他動物，甚至人類身上也應該適用。當然，衰老絕對是多因素的，我們的研究也只是找出其中一項因素而已，衰老細胞必然還有其他抗原(seno-antigens)，未來隨著更多的研究，我們將能夠根據患者體內不同類型的衰老細胞，提供所需要的治療。」